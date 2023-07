Profesorii au comis ERORI grave când au corectat lucrările de la BAC 2023. Contestaţiile au scos adevărul la suprafaţă Contestatiile depuse de elevi in urma corecturilor de la BAC 2023 au scos la suprafata un adevar dureros: au fost modificate notele pentru 51.646 de lucrari, ceea ce inseamna ca au fost corectate greșit. In urma soluționarii contestațiilor, rata de succes a crescut cu 2,2% pe ansamblul tuturor promoțiilor (de la 72,8% la 75%), fiind […] The post Profesorii au comis ERORI grave cand au corectat lucrarile de la BAC 2023. Contestatiile au scos adevarul la suprafata first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

