Stiri pe aceeasi tema

- Exista riscul ca deschiderea noului an scolar sa fie pusa sub semnul intrebarii, daca Guvernul nu va majora salariile in invatamant de la 1 septembrie, se arata intr-un comunicat al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), remis, vineri, Agerpres.

- Se pare ca Guvernul PNL continua sa se joace dupa bunul plac cu economia țarii și cu banii oamenilor, din toate categoriile sociale și de varsta. Profesorii nu sunt, din pacate, o excepție, iar asta in condițiile in care proiectul de rectificare bugetara propus de Ministerul Finanțelor nu prevede niciunde…

- Profesorii și ceilalți angajați din invațamant vor primi vouchere de vacanța in urmatoarea perioada, au decis sindicaliștii și reprezentanții Ministerului Educației in cadrul Comisiei de Dialog Social. Proiectul discutat vineri va fi publicat in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.