- Exista riscul ca deschiderea noului an scolar sa fie pusa sub semnul intrebarii, daca Guvernul nu va majora salariile in invatamant de la 1 septembrie, se arata intr-un comunicat al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), remis, vineri, AGERPRES. Potrivit FSLI, anuntul autoritatilor este…

- Randamentul de instruire a elevilor in metoda „scolii online” este la jumatatea randamentului elevului in metoda scolii clasice, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, presedintele Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), Simion Hancescu. „Toata lumea recunoaste ca nu poate fi inlocuita…