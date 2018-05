Profesori, va asteapta controale! Ministrul Educatiei a cerut inspectii neasteptate la ore Ministrul a declarat ca a propus directorilor si inspectorilor scolari sa participe la ore si in afara inspectiilor programate, apreciind ca astfel de controale vor fi benefice atat pentru profesori, cat si pentru parinti, deoarece vor demonstra implicarea scolii in procesul educativ al copiilor. "Am subliniat ca au crescut salariile, ca au crescut veniturile cadrelor didactice. Acum suntem insa si in masura de a cere o crestere a calitatii actului educational. La intalnirea cu directorii am subliniat acest aspect si chiar m-am gandit sa le spun si solutii pentru a ajunge sa ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

- Valentin Popa, ministrul Educatiei, a declarat, marti, ca, in prezent, toate salariile nete din sectorul de invatamant sunt platite si, pana la finalul saptamanii, vor fi achitate si toate contributiile aferente acestei luni, mentionand ca nu exista niciun fel de problema in aceasta privinta.

- In acest context, ministrul declarat ca a propus directorilor si inspectorilor scolari sa participe la ore si in afara inspectiilor programate, apreciind ca astfel de controale vor fi benefice atat pentru profesori, cat si pentru parinti, deoarece vor demonstra implicarea scolii in procesul educativ…

