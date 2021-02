Profesori şi asistenţi de la Medicină, condamnaţi pentru mită Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dat o sentinta definitiva in dosarul celor șase cadre didactice de la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) Craiova. In acest dosar, inculpatii au fost acuzati ca au primit mita de la mai mulți studenți pentru a le da note de trecere la examene. Cei șase inculpați au primit pedepse intre doi și trei ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita. Inculpatii din acest dosar au fost deferiti justitiei in septembrie 2015. Dosarul a fost instrumentat de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.Anchetatorii au retinut… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

