Profesori experti la clasã, “praf” la scris SUSPECT… Rezultatele la Titularizare si Definitivat – sesiunile din 2018 au scos in evidenta un aspect care se repeta in fiecare an si care ridica semne de intrebare cu privire la obiectivitatea comisiilor care ii evalueaza pe candidati la inspectiile la clasa. Daca la catedra multi dascali se prezinta ‘’perfect’’ si sunt notati, in consecinta, [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

