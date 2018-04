Stiri pe aceeasi tema

- Creierul are capacitatea de a suprima durerea cronica in prezenta senzatiei de foame oferind astfel posibilitatea organismului sa se concentreze pe gasirea unei surse de hrana, conform concluziilor unui studiu publicat joi in jurnalul stiintific Cell, citat de Xinhua. O echipa de neurologi de la Universitatea…

- Printre persoanele pe numele carora au fost emise mandate de arestare se numara si Fatmanur Gulen, nepoata clericului Fethullah Gulen.Politia a arestat deja 33 de persoane, inclusiv pe Fatmanur Gulen, iar operatiunile de cautare a suspectilor sunt in desfasurare.Presedintele turc…

- Peste 2.200 de curse aeriene au fost anulate, miercuri, din cauza viscolului, pe Coasta de Est a Statelor Unite, informeaza postul CNBC. Cele mai multe curse aeriene anulate sunt pe aeroporturile din Boston, Philadelphia si New York. Administratia Aeronautica Federala (FAA) a comunicat…

- Voci gatuite, lacrimi, furie: confruntat cu marturiile supravietuitorilor atacului armat de miercurea trecuta dintr-un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, Donald Trump a promis miercuri masuri "puternice", evocand in context posibilitatea, extrem de controversata, de a autoriza portul de arma pentru…

- Iarna va dura inca sase saptamani in Statele Unite ale Americii, a "anuntat", vineri, marmota Phil din Punxsutawney (o mica localitate din statul Pennsylvania), ale carei previziuni meteorologice se bazeaza, potrivit traditiei, pe analiza propriei umbre, informeaza foxnews.com.

- Cinci persoane au fost ucise, la o spalatorie auto din Statele Unite. Martorii spun ca au auzit zeci de focuri de arma la spalatoria din Melcroft, Pennsylvania, iar suspectul este în libertate. Trei barbați și doua femei au murit, iar o șasea persoana a fost ranita.