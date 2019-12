Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Universitatii din Craiova organizeaza, maine, de la ora 15.00, in Aula „Mihai I al Romaniei” la Gala excelentei in cercetare stiintifica. In 2018, cercetarea stiintifica a fost sutinuta din onduri proprii ale Universitatii din Craiova oferite prin crearea la nivelul institutiei a fondului…

- Profesorii au lansat o greva "circulara", afectand alternativ scolile din diferite regiuni, la 10 octombrie, dupa ce guvernul premierului Andrej Plenkovic a respins majorarea salariilor cu 6%. Saptamana trecuta, sindicatele si-au intensificat actiunea, facand apel la incetarea lucrului in toata tara.…

- Potrivit sursei citate, Consiliul Local Galati a adoptat, la initiativa primarului Ionut Pucheanu, o hotarare care prevede acordarea de premii in bani in valoare totala de 201.656 lei pentru elevii olimpici si profesorii care i-au indrumat in anul scolar 2018-2019. Premierea elevilor si a…

- O mana de oameni au transformat o școala. Elevii și cadrele didactice de la școala din Romos au avut parte de o surpriza. Unitatea de invațamant a fost renovata in totalitate. Angajații unei companii au vrut sa le ofere elevilor un mediu prielnic pentru desfașurarea actului educațional. Aceștia au…

- Presedintele Federatiei Romane de Haltere, Nicu Vlad, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, cu ocazia deschiderii Campionatelor Europene de haltere pentru juniori (Under-20) si tineret (Under-23), care au loc la Bucuresti, ca rezultatele obtinute de-a lungul timpului la aceasta disciplina dau dreptul…

- Un numar de 31 de studenti ai Universitatii ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia au fost premiati de administratia publica locala pentru rezultatele deosebite obtinute in anul academic 2018 – 2019.

- Primarul Sectorului 5, Daniel Forea, le aduce o veste buna cadrelor didactice și parinților care au copiii la Liceul Teoretic ”Ion Barbu”. El a anunțat pe pagina personala de Facebook semnarea autorizației de construire a unei claduri de tip after-school in curtea liceului. Cu aceeași ocazie edilul…

- Ziarul Unirea FOTO. Absolvenții de 10 ai județului Alba, premiați pentru rezultatele obținute la examenele naționale Absolvenții de 10 ai județului Alba au fost premiați luni, in cadrul unei festivitați organizate la sediul IȘJ Alba, pentru rezultatele obținute la examenele naționale. Luni, in prezența…