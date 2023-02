Profesor universitar reținut pentru agresarea sexuală a unei eleve de 13 ani pe care o medita la matematică Un profesor de matematica de la Universitatea de Vest din Timișoara a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de corupere sexuala de minori. Anchetatorii susțin ca, in timp ce ii dadea meditații unei fete de 13 ani, la el acasa, cadrul didactic ar fi incercat sa o sarute și a atins-o in zonele intime. Conform publicației Opinia Timișoarei (credit foto), parinții au fost cei care au depus plangere dupa ce au aflat de incident de la fiica lor. Lector universitar in cadrul Universitații de Vest, barbatul a fost reținut de catre polițiști pentru savarșirea infracțiunii de coruperea sexuala a minorilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

