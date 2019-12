Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Iulian Bulai vorbește, intr-un mesaj postat pe Facebook de Craciun, despre faptul ca in Romania sunt peste 50.000 de copii in grija statului și mai mult de 3.000 sunt dați anual spre adopție, el afirmand ca soarta acestora aduce aminte de cea a lui Iisus Hristos, pe care il descrie drept…

- Deputatul USR Iulian Bulai a scris, pe Facebook, ca Iisus, a carui nastere este sarbatorita de Craciun, provine ”dintr-o familie foarte ciudata”, ”cu o mama surogat si un tata care accepta paternitatea fara sa fi contribuit la ea”. Bulai compara comunitatea de acum 2000 de ani din Betleem cu comunitatile…

- Facultatea de Istorie si Stiinte Politice FISP isi exprima regretul profund la vestea decesului profesorului universitar doctor Constantin Buse 1939 2019 .Doctor Honoris Causa al Universitatii "Ovidius" din Constanta din 2007, istoricul Constantin Buse a fost prezent in cadrul FISP, in activitati de…

- Liviu Dragnea a transmis in aceasta seara primul mesaj pe Facebook de la incarcerarea sa, din luna mai. Fostul președinte PSD a ținut sa le scrie romanilor de Ziua Naționala, spunand ca pentru ei și pentru țara a sacrificat tot. Iata mesjul integral postat de Liviu Dragnea pe facebook, duminica, 1 Decembrie:…

- Și cetațenii romani din Olanda iși exprima zilele acestea opțiunea de vot pentru turul doi al alegerilor prezidențiale insa aceștia voteaza in urne improvizate. Mai exact, imaginile de pe rețelele de socializare arata ca romanii voteaza in tomberoane. Ambasada Romaniei in Olanda a postat, pe Facebook,…

- Facultatea de Ingineria Mediului si Stiinta Alimentelor, din cadrul Universitatii „Valahia” din Targoviste, in parteneriat cu SC VELROM SRL Targoviste si Institutul National de Cerc-etare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA din Bucuresti au sarbatorit Ziua Mondiala a Alimentatiei si Ziua Nationala…

- Domnia sa va povesti despre „Elite și societate in tranziția romaneasca”, dupa care iși va lasa cel mai recent roman „Marele incendiator. Cronica unui fapt divers”, aparut la Editura Corint. Evenimentul va avea loc miercuri, 23 octombrie, de la ora 14.00, in Aula „George Emil Palade”. Intalnirea se…

- Facultatea de Istorie a Universitații din București și „Asociația Cooltura Noua ne pasa!” va invita sa participati la conferința internaționala: „Thirty Years After - Post Communism, Democracy and Illiberalism in Central and Eastern Europe” care va avea loc in perioada 09-11 octombrie 2019 in cadrul…