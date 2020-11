Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, in plenul Camerei Deputaților, ca Romania se afla pe locul 18 la nivel european in ceea ce privește rata infectarii cu noul coronavirus.Citește și: Romania a intrat in mini-LOCKDOWN, la miezul nopții: 9 reguli oficiale care se aplica, la nivel național,…

- Incepand cu orele 08:00, adolescentii trebuia sa se conecteze la o platforma pentru a urma cursurile la distanta, insa mai multe mass-media grecesti au informat in legatura cu probleme survenite luni dimineata in conditiile afluxului de conectari simultane. Pentru aceasta a doua carantina…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat pe Twitter "inca un act de terorism josnic" comis la Viena, unde un atentat terorist a facut doi morti luni seara, adaugand ca "atacurile raului" trebuie sa inceteze, informeaza marti France Presse si DPA. "Statele Unite sunt alaturi de Austria,…

- Autor: Publicat: 14 Decembrie, 2011 - 05:10 Florentin SCALETCHI Analist politic Autentificare pentru a posta comentarii Desi autoritatile romane ne repeta constant ca este periculos sa calatoresti in strainatate in aceste zile, deoarece exista riscul de a te contamina cu acest virus pacatos - Covid-19,…

- Joi, lumea a inregistrat cel mai mare numar zilnic de cazuri noi de coronavirus de la inceperea pandemiei, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, iar al doilea val al epidemiei, din Europa, alimenteaza cresterea. Ca regiune, Europa inregistreaza in prezent mai multe imbolnaviri decat Statele Unite,…

- Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat sambata 2.064 de cazuri noi de Covid-19 in ultimele 24 de ore dupa efectuarea a 24.847 de teste. Este a patra zi consecutiva in care numarul bolnavilor zilnici se mentine peste 2.000. Alte 32 de persoane infectate cu coronavirus au murit. De asemenea,…

- Criza economica ne afecteaza diferit la nivel de țara, economiile mari sunt cele care au șanse sporite de a se redresa. Cel mai bun exemplu este China, a doua economie a lumii, care a inregistrat o creștere a exporturilor de aproape 10 la suta in august 2020 fața de august 2019, a treia luna la rand…

- Țara noastra este promovata intr-un documentar francez intitulat „Europa noastra: Descoperirea Romaniei salbatice”, care a fost difuzat de un mare post de televiziune din Franța, TF1. Frumusețile naturale ale Romaniei se pare ca au cucerit inimile reporterilor francezi și nu numai. Documentarul despre…