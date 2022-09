Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Sectiei 2 Politie Rurala Band au intocmit un dosar penal pe numele unui elev pentru savarsirea infractiunii de port sau folosirea fara drept de obiecte periculoase, dupa ce acesta ar fi refuzat sa predea dispozitivul unui profesor, pe care l-a ranit usor. „La data de 19 septembrie a.c., politistii…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel a solicitat la mijlocul lunii august controale mixte in toate școlile din județul Mureș, avand in vedere inceperea anului școlar 2022-2023. Stadiul pregatirii școlilor a fost prezentat astazi, 30 august, in cadrul unei videoconferințe conduse de premierul Romaniei,…

- Lipsa autorizatiilor de functionare la incendiu, asigurarea pazei sau a transportului elevilor sunt printre problemele pe care le au multe scoli din tara si care ar putea ramane nerezolvate chiar si dupa 5 septembrie, cand se reiau cursurile. In judetul Mures, mai putin de 20% din cele 650 de scoli…

- Școala ”Lucian Blaga” din Baia Mare, alaturi de celelalte 32 unitați de invațamant din oraș, este beneficiarul direct al echipamentelor din cadrul proiectului „EDU BM Educație Digitala in Municipiul Baia Mare”, coordonat și implementat de Primaria Baia Mare, la inițiativa primarului Catalin Cherecheș.…

- Grav accident rutier in aceasta seara pe strada V. Lucaciu din Baia Mare. Un sofer, de 57 de ani, a intrat in statia de autobuz, dupa ce a parasit partea carosabila. Se pare i s-a facut rau la volan. A intrat in stop cardio-respirator, fiind resuscitat de echipajele ajunse la fata locului. In masina…

- In perioada 25-29 iulie, in Parohia Ortodoxa Batoș, pastorita de parintele Vasile Stelian Anca, s-a desfașurat, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, proiectul educațional „Școala vacanței", destinat elevilor cu varste cuprinse intre 7-12 ani. Proiectul a…

- O vizita greu de uitat la Gradina Zoo din Targu Mureș. In ziua de 10 iulie, clujeanul Marius Calin Bordea a facut o vizita la Gradina Zoologica din orașul nostru și a ramas șocat sa vada un lup sfașiat de urs, cum se plimba speriat in țarc. A filmat totul, un video care a devenit … Post-ul Update: Poziția…

- Accident in cadrul raliului Super Rally de la Targu Mureș! The post VIDEO: Accident la Super Rally de la Targu Mureș! Bolidul condus de Mihai Leu a scapat de sub control, a acroșat un gard și a ranit ușor doi copii appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: VIDEO: Accident la Super Rally…