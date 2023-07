Profesor, prins cu telefonul și căști în urechi la examenul de titularizare Un profesor s-a prezentat, miercuri, la proba de Titularizare, organizata la Scoala Gimnaziala nr. 24 din Timisoara, insa a fost eliminat din examen. Acesta urma sa susțina proba la educație muzicala, dar s-a descoperit ca a intrat in sala de examen cu un telefon mobil și cu caști in urechi. Alți 87 de candidați inscriși la examenul de titularizare s-au retras dupa ce au primit subiectele, unul dintre ei acuzand motive medicale. Rezultatele vor fi afișate pe 18 iulie, iar contestațiile se pot depune tot atunci. Ulterior, rezultatele finale se vor anunța pe 26 iulie, urmand ca in 27 si 28 iulie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

