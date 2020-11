Stiri pe aceeasi tema

- Un sef al politiei olandeze a cerut in spatiul public sa fie oprita „vanatoarea de pedofili“ din tara, dupa ce un profesor iesit la pensie, de 73 de ani, a fost ucis in bataie de niste adolescenti. Alte 250 de persoane au fost atacate.

- Un șofer roman de TIR a fost intervievat de RTV Rijmond, televiziune olandeza regionala care emite de la Rotterdam, intr-o parcare de pe A16. Tanarul camionagiu s-a plans ca din cauza pandemiei de coronavirus sunt inchise aproape toate locurile unde putea sa se spele, intre curse. Viața unui șofer de…

- Autoritatile sanitare din Prahova au raportat, marti, 25 de cazuri noi de COVID-19 depistate in ultimele 24 de ore in randul minorilor, in judet fiind active, in prezent, 107 cazuri la copii si adolescenti.Potrivit datelor comunicate de Prefectura Prahova, cele 168 de persoane nou confirmate…

- Bataie ca-n filme in Targu Bujor, județul Galați, mai mulți barbați și-au carat pumni și picioare și s-au lovit cu batele chiar intr-o sala de jocuri de noroc. Scenele violente au fost surprinse de camerele de supraveghere, scrie ziarul Adevarul.Incidentul violent a avut loc in contextul in care una…

- Autoritațile au actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Fața de ultima actualizare, au fost eliminate 17 state, insa raman in continuare pe lista țari precum Franța, Spania, SUA, Republica Moldova și Olanda.Conform hotararii adoptate de Comitetul Național pentru Situații de Urgența,…

- Lista țarilor europene cu restricții de calatorii pentru Romania devine tot mai mica. Suedia este cel mai recent stat care ridica atenționarea de calatorie pentru romani. Autoritațile de la Stockholm au anunțat miercuri ca au ridicat atenționarea de calatorie pentru Romania, Bulgaria și Olanda, potrivit…