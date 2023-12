Profesor până la 70 de ani și chiar mai mult? Incepand cu anul școlar 2024-2025, profesorii pot ramane titulari pana la 70 de ani. Aceasta este prevederea inclusa in proiectul de metodologie privind mobilitatea personalului didactic, document pus in consultare publica de Ministerul Educației. Lipsa cadrelor didactice din invațamantul preuniversitar este combatuta de Ministerul Educației prin prelungirea activitații profesorilor care au atins deja varsta de pensionare. Astfel, din anul școlar 2024-2025, profesorii pot ramane titulari pana la 70 de ani, potrivit proiectului de metodologie privind mobilitatea personalului didactic, document… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

