Monica Ghandi, specialist in boli infecțioase și profesor la Universitatea din San Francisco, considera ca oamenii care poarta masca dezvolta forme mai puțin grave ale COVID-19. Monica Gandhi este de parere ca in locurile in care majoritatea oamenilor au respectat purtarea maștilor persoanele infectate par considerabil mai puțin susceptibile sa dezvolte o forma severa a bolii. Asta in comparație cu cei care lucreaza in locuri unde portul maștilor e mai puțin generalizat, dupa cum a comentat in The Conversation . Masca asigura o doza virala mai mica Gandhi și colegii ei au publicat, in sensul celor…