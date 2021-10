Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din județ ar urma sa operaționalizeze noi paturi de Terapie Intensiva in Spitalul Modular de la Lețcani, unde exista deja 28 de locuri la ATI. Spitalul a fost redeschis saptamana trecuta, dupa ce a stat inchis mai bine de noua luni. Primarul Mihai Chirica crede ca un lockdown ar putea…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase „Sf Parascheva” din Iasi, dr Florin Rosu, a declarat, vineri, ca este necesara initierea unui nou lockdown pentru o perioada de minim de doua saptamani. „Din punctul meu de vedere este momentul initierii unui nou lockdown de cel putin doua saptamani, acest lucru…

- Numarul maxim de paturi pe care le-a avut Romania pentru pacienți COVID in valurile anterioare, puțin peste 1.600, s-ar putea sa nu fie suficient in valul 4 al pandemiei, a spus la Digi24 ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila. Aceasta, in condițiile in care la jumatatea lunii octombrie s-ar…

- Un copil in varsta de doar cinci ani se afla internat in stare grava la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi dupa ce a baut din greseala o solutie toxica, crezand ca este suc. Conform presei locale din Vaslui, copilul a mers la o stana din apropierea casei unde a gasit o sticla de suc in care era…

- Medicul Virgil Musta, infecționist la Spitalul Județean din Timișoara, declara ca 98% dintre cei internați în spital nu sunt vaccinați împotriva COVID. Potrivit medicului, numarul de paturi în zona pentru COVID a Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din…

- Tanarul de 34 de ani, bolnav de Covid, care a fost intubat trei saptamani la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara dupa ce și-a tratat acasa boala cu vitamine, a murit. Acesta a plecat luni din spital fara acordul medicilor. „Ignorand in totalitate sfaturile medicale ale colegilor de pe ATI…

- Din ce in ce mai des incepe sa se vorbeasca despre restricții de circulație care s-ar putea aplica persoanelor nevaccinate. In urma cu ceva timp, vicepremierul Dan Barna spunea ca cei care nu s-au vaccinat nu ar trebui sa mearga in centrele comerciale in weekend. Medicul Carmen Dorobaț spune ca aceste…

- Directia de Sanatate Publica Iasi a informat, luni, cu privire la aparitia unui focar de infectie cu COVID-19 la manastirea Galata, din Iasi, unde noua maicute au fost confirmate pozitiv. Marius Voicescu, purtatorul de cuvant al DSP Iasi, a declarat ca sapte din cele noua maicute confirmate pozitiv…