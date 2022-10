Stiri pe aceeasi tema

- Panoul electric al magazinului Profi din localitatea Șofronea, judetul Arad, a luat foc. Intervin forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de pompieri Arad cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, autoscara S42 și un echipaj SMURD, pentru stingerea incendiului. Nu sunt inregistrate victime…

- Asociația Pantograf lanseaza proiectul „Poveștile sinagogilor”, inițiat și coordonat de Raluca-Elena Doroftei, care prezinta istoria a opt sinagogi din Timișoara, Arad, Lugoj, Reșița și Caransebeș prin intermediul unei platforme digitale. Aceasta va fi lansata in 6 octombrie și va permite descoperirea…

- Amenda de 580 de lei și permis suspendat pentru 30 de zile. Sunt sancțiunile pentru un șofer din Arad care a depașit mai multe mașini trecand de pe o banda pe alta. Polițiștii Biroului Rutier au sancționat un tanar de 20 de ani, din Arad, care, in timp ce conducea un autoturism pe strada Voinicilor,…

- Un tir a deviat in afara parții carosabile la ieșirea de pe autostrada A11 spre DN 7, Arad. Traficul este blocat pana estimativ la ora 23. Ruta ocolitoare: A1 km 546+000 – Pecica ieșire DN 7.

- Conducatorii auto din vestul tarii vor trebui sa fie atenti in urmatoarea saptamana la un transport cu gabarit depasit care va strabate judetele Caras-Severin, Timis si Arad, informeaza DRDP Timisoara. In perioada 19-26 august se va desfașura un transport cu depașiri pe traseul PTF Nadlac 2 A1 – A6…

- Ministerul Agriculturii a anunțat vineri ca 337.267 de hectare de culturi din 33 de județe din țara sunt afectate de seceta. Potrivit Ministerului Agriculturii, suprafața afectata de seceta, pentru care s-au intocmit procese-verbale de constatare a pagubelor, este de 337.267 de hectare. Este vorba de…

- Pompierii au fost solicitați astazi la doua incendii de vegetație in județul Arad. Primul incendiu, semnalat puțin dupa ora 14:00 in Zimandu Nou, a fost infruntat de o autospeciala de stingere cu apa și spuma, cu sprijin din partea SVSU Zimandu Nou, și a fost stins in limitele la care a fost gasit,…