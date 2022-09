Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Sectiei 2 Politie Rurala Band au intocmit un dosar penal pe numele unui elev pentru savarsirea infractiunii de port sau folosirea fara drept de obiecte periculoase, dupa ce acesta ar fi refuzat sa predea dispozitivul unui profesor, pe care l-a ranit usor.„La data de 19 septembrie a.c., politistii…

- Polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Sighișoara efectueaza cercetari fața de un tanar de 23 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de refuz prelevare de mostre biologice. Potrivit IPJ Mureș, la data de 11 septembrie, polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Sighișoara au oprit pentru control, pe strada…

- Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Raciu efectueaza cercetari fața de patru persoane, trei tinere și un tanar, banuiți de comiterea infracțiunii de talharie. Cei in cauza au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. La data de…

- Grav accident rutier in aceasta seara pe strada V. Lucaciu din Baia Mare. Un sofer, de 57 de ani, a intrat in statia de autobuz, dupa ce a parasit partea carosabila. Se pare i s-a facut rau la volan. A intrat in stop cardio-respirator, fiind resuscitat de echipajele ajunse la fata locului. In masina…

- Polițiștii Secției 13 Poliție Rurala Zau de Campie au reținut, la data de 17 iulie a.c., 2 tineri, de 21 și 24 de ani, banuiți de comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe, a anunțat Biroul de Presa al IPJ Mures, in urma cu cateva minute. Politistii au fost sesizați ca, in noaptea de 16 … Post-ul…

- O vizita greu de uitat la Gradina Zoo din Targu Mureș. In ziua de 10 iulie, clujeanul Marius Calin Bordea a facut o vizita la Gradina Zoologica din orașul nostru și a ramas șocat sa vada un lup sfașiat de urs, cum se plimba speriat in țarc. A filmat totul, un video care a devenit … Post-ul Update: Poziția…

- Accident in cadrul raliului Super Rally de la Targu Mureș! The post VIDEO: Accident la Super Rally de la Targu Mureș! Bolidul condus de Mihai Leu a scapat de sub control, a acroșat un gard și a ranit ușor doi copii appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: VIDEO: Accident la Super Rally…