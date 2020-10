Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a adresat sambata "gandurile" sale profesorilor "din Franta si din toata Europa" dupa decapitarea unui profesor de istorie de la un colegiu dintr-o suburbie vestica a Parisului, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Am aflat cu oroare despre…

- Un profesor a fost gasit decapitat vineri seara, in apropiere de un colegiu din Conflans Sainte-Honorine, o suburbie a Parisului. La scurt timp dupa aceea, in aceeasi zona, un barbat cu atitudine agresiva, care avea un cutit in mana, a fost impuscat mortal de fortele de ordine. Actul a fost revendit…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va discuta sambata prin videoconferinta cu premierul britanic Boris Johnson, pentru a face "bilantul negocierilor" comerciale si a stabili "urmatoarele etape", a anuntat vineri pe Twitter purtatorul ei de cuvant, informeaza AFP si Reuters.…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat in fața Parlamentului European discursul privind starea Uniunii, anunțand direcțiile strategice pentru Europa, intr-o lume tot mai amenințata de competiția marilor puteri, de schimbarile climatice, de regimurile autoritare și de apariția…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sustine miercuri primul sau discurs privind starea Uniunii, in Parlamentul European. Somajul din UE ar putea ajunge pana la 9 % in 2020, acesta afectand in mod disproportionat femeile, tinerii, lucratorii slab calificati si pe cei cu contracte temporare,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat luni reprimarea manifestatiilor din Belarus, cerand numararea "exacta" a voturilor exprimate la alegerile prezidentiale desfasurate in ajun in fosta republica sovietica si la care presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko a revendicat…

- Marti dimineata, Charles Michel, presedintele Consiliului European, a anuntat pe Twitter: „Acord!”. Sefii de state si de guverne ale tarilor membre Uniunii Europene au cazut de acord marti dimineata asupra planului prin care sunt imprumutati 750 de miliarde de euro ca raspuns la pandemia care a ucis…