Profesor decapitat în Franţa: Patru persoane, între care un minor, reţinute Patru persoane, intre care un minor, au fost retinute in noaptea de vineri spre sambata dupa decapitarea unui profesor de istorie langa un colegiu din Conflans-Sainte-Honorine, in suburbiile vestice ale Parisului, a anuntat o sursa judiciara, relateaza AFP. Aceste persoane provin din cercul familial al agresorului, care a fost ucis de politisti, potrivit sursei citate. Un profesor francez care le aratase elevilor sai caricaturi cu profetul Mahomed a fost decapitat vineri in apropiere de Paris, iar atacatorul sau a fost impuscat mortal de politie, noteaza AFP. Potrivit unei surse din politie, victima… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un profesor a fost gasit decapitat vineri seara, in apropiere de un colegiu din Conflans Sainte-Honorine, o suburbie a Parisului. La scurt timp dupa aceea, in aceeasi zona, un barbat cu atitudine agresiva, care avea un cutit in mana, a fost impuscat mortal de fortele de ordine. Actul a fost revendit…

- Un tanar de origine cecena, a decapitat un profesor de istorie dintr-o suburbie a Parisului. Atacatorul a fost impușcat ulterior de poliție, iar autoritațile au catalogat atacul ca fiind de natura terorista. Un adolescent care striga „Allahu Akbar” pe strazile suburbiei Conflans-Saint-Honorine, situat…

- Un profesor francez care le aratase elevilor sai caricaturi cu profetul Mahomed a fost decapitat vineri in apropiere de Paris, iar atacatorul sau a fost impuscat mortal de politie, relateaza AFP. Potrivit unei surse din politie, victima era un profesor de istorie in Conflans Sainte-Honorine, in regiunea…

- Un profesor a fost decapitat, vineri, la Conflans-Sainte-Honorine, in apropiere de Paris, iar atacatorul a fost ucis de politie.Potrivit presei franceze, in acest caz s-a sesizat parchetul antiterorist, care a deschis o ancheta pentru "asasinat legat de un act terorist". Surse din politie…

- Un profesor de istorie la colegiul-liceu Bois d'Aulne a fost decapitat, vineri, linga Paris, dupa ce, de curand, le-a aratat elevilor sai caricaturi cu Profetul Mohamed, in timpul unei ore de libera exprimare. Acestea au fost publicate de revista satirica Charlie Hebdo.In jurul orei 17:00,…

- Un profesor a fost gasit decapitat vineri seara, in apropiere de un colegiu din Conflans Sainte-Honorine, o suburbie a Parisului. La scurt timp dupa aceea, in aceeasi zona, un barbat cu atitudine agresiva, care avea un cutit in mana, a fost impuscat mortal de fortele de ordine. Actul a fost revendit…

- Un profesor a fost gasit decapitat vineri seara, in apropiere de un colegiu din Conflans Sainte-Honorine, o suburbie a Parisului. La scurt timp dupa aceea, in aceeasi zona, un barbat cu atitudine agresiva, care avea un cutit in mana, a fost impuscat mortal de fortele de ordine. Actul a fost revendit…

- O echipa de politisti a reusit sa il identifice pe agresor, acesta a fost gasit pe strada cu un cutit in mana. Barbatul a refuzat sa predea arma alba, motiv pentru care oamenii legii l-au impuscat mortal. Conform Le Figaro, langa agresor a fost descoperit cadavrul unui barbat decapitat. Cazul…