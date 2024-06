Profesor de sport mort în condiții suspecte la Buzău Comunitatea din Buzau este in doliu dupa ce Ovidiu Nicolae, un apreciat profesor de educație fizica de la Școala Gimnaziala Vernești, a incetat din viața. Ovidiu, in varsta de 40 de ani, a ajuns joi seara la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Buzau in stop cardio-respirator și, in ciuda eforturilor medicilor, s-a stins pe secția […] The post Profesor de sport mort in condiții suspecte la Buzau appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Profesorul de sport Ovidiu Nicolae, cadru didactic la Școala Gimnaziala „Nicolea Jilinschi” din Vernești, a murit duminica la Spitalul Județean dupa 72 de ore de coma, stare in care a intrat in urma unor leziuni in zona feței. Nicolae, in varsta de 40 de ani, a ajuns in stop cardio-respirator la Unitatea…

- A incetat din viața Ovidiu Nicolae, profesorul de educație fizica din Buzau ajuns, vineri seara, la UPU, in stop cardio-respirator. Ovidiu s-a stins pe secția ATI a spitalului din Buzau, unde se afla in coma de aproape 48 de ore. Ovidiu (40 de ani) a ajuns in stop cardio-respirator la UPU Buzau dupa…

