- Procurorul Mircea Negulescu a fost arestat, joi, pentru 30 de zile, in dosarul deschis la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, scrie Lumea Justiției. Inalta Curte de Casație și Justiție a admis contestația SIIJ și a emis pe numele procurorului Mircea Negulescu un mandat de arestare…

- Șeful departamentului bulgar de combatere a traficului cu droguri din cadrul institutiei insarcinate cu lupta impotriva crimei organizate a fost arestat joi, fiind suspectat de luare de mita si colaborare cu traficantii de droguri, informeaza agentiile BTA si EFE, conform Agerpres. Procurorul general…

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, a acordat fostei sale colaboratoare, Anca Alexandrescu, acum realizator tv la Realitatea Plus, un interviu prin Skype, lung de cateva ore. Postul tv a difuzat, joi, prima parte a acestui material video. Liviu Dragnea susține ca s-au folosit de el pentru a ataca PSD,…

- Mai multe persoane sunt audiate, joi, la DNA in dosarul Unifarm, in care fostul director Adrian Ionel este acuzat de luare de mita dupa ce ar fi pretins 760.000 de euro, fiind plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Aproximativ 10 persoane ar urma sa fie chemate la audieri in acest dosar. DNA…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca fostul șef al ASF, Dan Radu Rusanu, sa primeaasca de la stat despagubiri de 70.000 de lei reprezentand onorariile avocatilor care l-au reprezentat in procesul in care a fost arestat si ulterior achitat. Rusanu ceruse daune de 6,5 milioane de lei. „Admite apelul. Anuleaza…