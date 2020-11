Profesor de sănătate publică: Vom depăși 10.000 de infectări într-o săptămână, două Razvan Cherecheș susține ca județele care nu au raportate prea multe cazuri oficiale sunt, de fapt, cele mai periculoase. „Ținand cont de faptul ca avem toate acele județe verzi care, dupa parerea mea sunt toate pe roșu (…) ar trebui sa ia masuri de pe acum. Județele verzi sunt niște bombe in care se tot inmulțesc numarul de cazuri, vom depași 10.000 lejer intr-o saptamana, doua. (…) Pana acum, la noi abordarea a fost «a nins azi-noapte, deci azi ar trebui sa facem achiziții pentru deszapezire»”, a declarat Cherecheș la Europa FM. ANI: Un fost politist nu poate justifica o avere de 141.000… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Profesor atat la Universitatea Babeș-Bolyai, cat și la Universitatea Iowa, din Statele Unite, Razvan Cherecheș a oferit previziuni in ceea ce privește modul in care autoritațile vor gestiona pandemia de coronavirus.

