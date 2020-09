Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 20% din cheltuielile pentru sanatate din țarile din Europa sunt “bani aruncați la gunoi”, atrage atenția un inalt oficial al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). Acești bani sunt risipiți din cauza faptului ca in prezent sistemele de sanatate din toata Europa se confrunta…

- Noi restricții in Paris. Masca a devenit obligatorie in zonele deschise aglomerate. Un alt mare oras turistic anunta o noua restrictie in criza de coronavirus, respectiv obligatia de a purta masca de protectie in zonele aglomerate. Masura se aplica la Paris. Noua masura a autoritatilor franceze urmeaza…

- Premierul a discutat marți dupa-amiaza, la sediul Ministerului de Interne, cu prefectii. El a cerut sprijin politiei pentru identificarea celor peste 4 mii de persoane infectate care nu au fost tratate in spital, precum si a celor care au intrat in contact cu acestea.

- "Este o decizie, as indrazni sa spun, aproape istorica, pentru faptul ca intr-un timp foarte scurt avem deja din partea sefilor de stat si de guvern un acord si sunt convins ca si in Parlamentul European discutiile vor merge destul de repede", a declarat presedintele PLUS, Dacian Ciolos, lider al grupului…

- Statele UE vor imparți pentru prima data o datorie comuna. Plan istoric pentru relansarea economica a Europei, dupa pandemie Liderii statelor UE, reuniti la Bruxelles incepand de vineri, au aprobat in noaptea de luni spre marti un plan istoric menit sa sustina economia europeana afectata de criza coronavirusului,…

- Sunt multe locuri placute unde sa-ți sarbatorești ziua de naștere. Între acestea nu se numara, neaparat, sediul european de la Bruxelles, unde se afla vineri Angela Merkel, cu ceilalți șefi de state și de guverne ale UE. Cancelarul împlinește azi 66 de ani și chiar daca e foarte posibil…

- Starea de urgenta in sanatate publica a fost extinsa pana la data de 31 iulie. Decizia a fost luata la sedinta Comisiei Nationale Extraordinare de Sanatate publica, in data de 10 iulie, transmite IPN. Potrivit premierului Ion Chicu, spre regret, situatia epidemiologica este critica la nivel global,…

- ''Astazi, in cadrul unei videoconferinte, reprezentantii Ministerului Sanatatii au solicitat directiilor de sanatate publica un raport privind identificarea si pregatirea unitatilor destinate izolarii si tratamentului persoanelor asimptomatice infectate cu noul coronavirus, conform prevederilor Ordinului…