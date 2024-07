Un scandal grav a zguduit orașul Titu, unde un profesor de engleza și franceza, cunoscut sub numele de Victoraș, a fost expus pentru comportament inadecvat și ilegal. Acesta a fost implicat in distribuirea de materiale pornografice minorilor și producerea de filme pentru adulți. Victoraș, cunoscut și ca Vicos in industria XXX, a predat la mai […] The post Profesor de la Titu, implicat in scandal de pornografie infantila appeared first on Puterea.ro .