Un profesor de sport din cadrul Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș" din Alba Iulia a agresat patru elevi de clasa a IV-a, chiar in prezența invațatoarei. Acesta a fost condamnat penal pentru infracțiunea de purtare abuziva. Faptele au avut loc in 12 octombrie 2018, iar dupa 4 ani, in 2 noiembrie 2022, V.O. a fost condamnat