Inca un scandal cu acuzații grave zguduie sistemul de invațamant romanesc. Un profesor de la un liceu renumit din Capitala este acuzat de fapte reprobabile. Reținut in prima faza, acesta a fost plasat sub control judiciar. Este vorba despre un profesor in varsta de 51 de ani de la Colegiul National „Sfantul Sava" din Capitala, […]