Angelo Scala, profesor de drept la Universitatea Federico al II-lea din Napoli, parea sa fie un om și un cadru didactic la locul lui. Doar ca au inceput reclamațiile cum ca acesta cere favoruri sexuale și chiar intreținere de relații sexuale cu studenții lui, ca sa-i promoveze la examene. Procurorii au declanșat o ancheta și s-a aflat ca, inca din 2019 și 2020 profesorul a inceput sa se intalneasca, in cadrul universitații, dar și in afara ei, cu mai mulți studenți. Pe baza probatoriului, Angelo Scala a fost condamnat la 5 ani, 6 luni și 20 de zile de inchisoare. De asemenea, are interdicție de…