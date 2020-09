Profesor cu Covid 19, elevi fără lecţii In judetul Dolj aproape zilnic sunt confirmate noi cazuri de Covid 19, atat in randul elevilor cat si al cadrelor didcatice. Unitatile scolare trec rand pe rand clasele din scenariul verde sau galben in cel rosu. Acest fapt presupune ca elevii ar trebui sa invete on-line. In mediul rural insa teoria nu poate fi pusa asa de usor in practica, in toate cazurile. De exemplu, la Intorsura o invatatoare s-a simtit rau si chiar la inceputul acestei saptamani a primit confirmarea ca este infectata cu noul coronavirus. Vestea a luat prin surprinde conducerea scolii in care preda. Astfel ca elevii de la… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

