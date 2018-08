Profesor condamnat definitiv pentru trafic de influenta, aproape liber. Ce au facut procurorii DNA Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui barbat acuzat de omor. Inculpatul este suspectat ca, la inceputul lunii iunie, ar fi batut un batran, de 82 de ani, din municipiul Medgidia. Conform anchetatorilor, inculpatul locuia in casa batranului…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus ieri trimiterea in judecata a unui barbat, acesta fiind acuzat de instigare la dare de mita si fals intelectual. Dosarul cauzei a fost trimis spre solutionare Tribunalului Constanta. Inculpatul este suspectat ca, aproape de…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui fost politist din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, pentru trafic de influenta si inselaciune. Recent, judecatorii din Tribunalul Constanta, instanta investita cu solutionarea…

- Procurorii DNA de la Bacau l-au trimis in judecata, vineri, pe presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, acesta fiind al doilea dosar in care este acuzat de trafic de influenta. Arsene ar fi cerut ca lucrari dintr-un contract sa fie atribuite unei firme agreate de el, in schimbul influentei sale.

- Fostul deputat Ionel Arsene a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un nou dosar in care este acuzat de trafic de influenta. Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea…

- Catalin Emanoil Bocaneanu a fost condamnat definitiv de catre Curtea de Apel Galati Galati, pe 11 iunie, la opt ani de inchisoare in dosarul in care a fost trimis in judecata in februarie 2014, fiind acuzat atunci printre altele de trafic de influenta, delapidare si abuz in serviciu.

- Fostul ministru de Finante Sebastian Vladescu va fi cercetat sub control judiciar pe cautiune in dosarul in care e acuzat de luare de mita si trafic de influenta, au precizat, marti, pentru AGERPRES, surse judiciare. Sursele mentionate au aratat ca, printre alte imobile, acesta a garantat cautiunea…

- Trimis in judecata de catre procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, un psiholog din Constanta a fost condamnat vineri la patru ani de inchisoare cu executare, pentru trafic de influenta si inselaciune. Decizia Tribunalului Constanta nu este definitiva, aceasta putand fi atacata…