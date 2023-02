Fiecare familie din Romania are in spate o datorie publica de 24.000 de euro, de 100 de ori mai mult decat in 1995, potrivit calculelor lui Cristian Paun, profesor universitar la Academia de Studii Economice (ASE) Bucuresti. Fiecare familie din Romania are in spate o datorie publica de 24.000 de euro, de 100 de ori mai mult decat in 1995, potrivit calculelor lui Cristian Paun, profesor universitar la Academia de Studii Economice (ASE) Bucuresti, citate de Ziarul Financiar.

