Stiri pe aceeasi tema

- Școala Gimnaziala „Tudor Vladimirescu” (școala nr. 20), Școala Gimnaziala „Tudor Vladimirescu” – Structura Școlara Gimnaziala Nr. 2, Școala Gimnaziala „Iordache Pacescu”, Leicești, alaturi de alte 14 scoli din toata tara au intrat intr-o competitie a celor mai frumoase, creative, dar si sustenabile…

- In urma unui accident rutier produs miercuri seara, 26 aprilie, in Sibiu, zeci de elevi au ajuns la spital. Copiii se intorceau acasa, in Brașov, cand autocarele in care se aflau s-au ciocnit pe DN1.

- Lansat de Guvern in 2016, programul-pilot „Masa calda” are scopul de a-i incuraja pe elevii din comunitațile vulnerabile sa vina la ore. Parinții elevilor de la Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” din Ileanda, jud. Salaj, acuza insa firma de catering ca nu respecta contractul. Intr-o comuna vecina, contractul…

- Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu" din Iasi, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Iasi si Consiliul Judetean Iasi, anunta inceperea celei de-a XI-a editii a Concursului National pentru Elevii cu Deficiente de Auz., care are loc in perioada 29 martie - 1 aprilie 2023, la Liceul Tehnologic…

- Elevii de clasa a VIII-a au inceput luni, 20 martie, simularea pentru Evaluarea Naționala, care se va desfașura in luna iunie. Prima proba a fost la limba și literatura romana. Scopul acestor testari este ca elevii sa se familiarizeze cu structura examenului. Cuprins: Cum se va desfașura simularea…

- Mulți oameni care au devenit parinți pentru prima oara sunt speriați de noua responsabilitate și de regulile care vin la pachet mai ales in primele luni de viața. Unii nu știu cat este de important somnul separat. Deși pare o regula care nu ar trebui sa existe in mintea catorva oameni, aceasta este…

- De luni, 6 martie, elevii gorjeni se vor intoarce la școala, iar aproape 700 dintre ei vor fi mutați in alte școli ori alte sali de clasa, dupa ce ale lor au fost afectate grav de cutremurele de luna trecuta, scrie ziarul local Pandurul. Decizia a fost luata pe 3 martie la nivelul județului. „Școala…

- Saptamana aceasta a fost aleasa de cele mai multe școli sa fie „Școala altfel”. Lucru care a declanșat furiile parinților, elevilor și uneori ale profesorilor. Pentru ca pare o forma fara fond, enervanta și fara scop pentru toata lumea. Personal, ii vad rostul, dar in alte forme. In primul rand, mai…