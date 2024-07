Maria Petrescu, profesoara la Colegiul Universitar „Spiru Haret” din București, se numara printre puținii dascali care a reușit sa aduca schimbari profunde și durabile in sistemul educațional romanesc. Cu o vechime de 7 ani in invațamant, Maria Petrescu se numara printre finaliștii campaniei „Liga Profesorilor Excepționali”, datorita dedicarii și inovației sale in promovarea educației nonformale. […] The post Profesoara Maria Petrescu, un pionier in educația nonformala, devine finalista a campaniei „Liga Profesorilor Excepționali” first appeared on Ziarul National .