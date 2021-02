Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți studenți acuza o profesoara de suedeza de la Facultatea de Limbi și Literaturi Straine din cadrul Universitații din București ca le vorbea urat și de sus studenților ei și sugereaza ca ea ar fi principalul motiv pentru care 11 din cei 35 admiși in anul intai au renunțat la cursuri. Alți foști…

- Scrisoarea unei mame disperate ca fiul ei a plans din cauza profesoarei de matematica a starnit revolta in mediul online. Reacția femeii a venit in urma faptului ca aceasta și-a gasit copilul plangand dupa o ora cu profesoara de matematica. „Nu vreau sa-mi mai gasesc fiul plangand, așa cum l-am gasit…

- Ministrul economiei, Claudiu Nasui, anunta ca renunta la decizia de a muta o directoare din ministerul finantelor in ministerul economiei, in conditiile in care femeia este acuzata ca a colaborat cu Securitatea. Claudiu Nasui a precizat ca stia de dosarul de la CNAS al directoarei, dar s-a gandit ca…

- Claudiu Nasui și-a aparat decizia de a o propune pe Claudia Florina Prisecaru, care are o decizie nedefinitiva de colaborare cu Securitatea și este apropiata de fostul ministru PSD Eugen Teodorovici, in funcția director general adjunct in Ministerul Economiei. „E nevoie de oameni, de persoane care au…

- Un medic rezident ORL semnaleaza ca unii medici sunt de acord cu ideea de a-și refuza pacienții care nu vor sa se vaccineze, in timp ce alții considera ca gestul ar fi incorect. Citește și: Augustin Zegrean face lumina in decizia CCR privind pensiile. Care sunt efectele „De anul trecut…

- Avocatul a publicat, pe pagina de Facebook, o imagine cu usa pe care este sigla "Secretar de stat", confirmand in comentarii ca va fi numit la Ministerul Justitiei.Alexandru Dimitriu a declarat, pentru Newsweek Romania, ca va fi numit secretar de stat la Ministerul Justitiei.Dimitriu este avocat in…

- Cursurile se desfașoara online, din cauza pandemiei. DAR asta nu inseamna ca atunci cand elevii iși apreciaza profesorii, nu pot sa și demonstreze acest lucru. O profesoara din Bistrița a avut parte de un cadou inedit. „Cand incepe ora, nicio camera deschisa. Nu era nimeni. Mi s-a pus un nod in gat…

- Toate concertele, recitalurile si expozitiile care vor fi organizate la Alba Iulia pentru a marca Ziua Nationala a Romaniei de catre Centrul de Cultura "Augustin Bena" Alba se desfasoara fara public, cu respectarea celor mai stricte conditii de prevenire a raspandirii virusului SARS-COV-2. "Astfel,…