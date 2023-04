O profesoara de la o școala din comuna Brebu, Prahova, a fost batjocorita de elevi in timpul orei. Mai mulți baieți simuleaza acte sexuale cu cadrul didactic, in timp ce restul colegilor filmeaza și se distreaza. Potrivit publicației PHonline.ro , intamplarea ar fi avut loc in timpul orei de Limba Engleza, iar profeosara batjocorita se numește Ana Maria Teleanu. Elevii de 13 ani care au hartuit cadrul didactic de la scoala gimnaziala din Pietriceaua s-au ales cu nota scazuta la purtare cu sase puncte si au primit mustrare scrisa, potrivit Inspectoratului Scolar Judetean. Puterea va prezinta filmul…