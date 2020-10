Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei Monica Anisie a solicitat Inspectoratului Scolar demararea unei anchete, incepand de luni, dupa ce a vazut imaginile de pe Facebook in care este surprinsa o profesoara, dintr-o scoala din localitatea Borsa, judetul Maramures, in timp ce lovea cu brutalitate elevii. Monica Anisie…

- O parte dintre elevi vor reveni in salile de clasa din 14 septembrie, iar potrivit regulilor impuse de autoritați, vor rebui sa poarte masca pe tot parcursul orelor. Raed Arafat a explicat ca cei care vor refuza sa poarte masca, vor fi scoși pe hol. „La inceput va fi greu sa impui regulile. Regulile…

- O profesoara de istorie la un colegiu din Argentina, care suferea de simptome persistente ale infectiei cu noul coronavirus, a murit in timpul unei lectii pe ZOOM. Profesoara s-a simtit brusc rau si si-a pierdut cunostinta in timp ce studentii incercau sa cheme o ambulanta.

- Guvernul britanic si-a revizuit reglementarile in ceea ce priveste portul mastilor in scolile din Anglia, dupa ce a afirmat ca aceasta masura nu era necesara, provocand miercuri noi critici pe tema gestionarii epidemiei cu noul coronavirus, informeaza AFP.In regiunile unde transmiterea virusului…