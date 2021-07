Profesoara din judetul Satu Mare, in finala unui concurs national ! Sa o ajutam cu voturi ! (Foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ignoranți: in Romania, limba oficiala este limba romana. Mare vanzoleala in randul celor care nu recunosc Romania ca stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil in care limba romana are caracter oficial. Da, in Romania, limba romana are caracter oficial așa cum limba germana…

- Unul din cele mai mari supermarketuri din Satu Mare dar nu numai are pe raft produse inscripționate total inadecvat. Adica limba oficiala din Romania….nu este oficiala pentru ei. Aici nu intra Autoritatea Naționala a Protecției Consumatorilor pentru a verifica etichetele. La Carei nici nu se pune problema…

- In județul Brașov au fost depuse 1.218 contestații pentru notele de la Bacalaurat. Cele mai multe dintre ele, 342, au fost la Limba și literatura romana (profil REAL). Cele mai multe contestații au fost la: Limba și literatura romana, Matematica și Biologie vegetala și animala. Rezultatele inregistrate…

- Ministerul Educației a publicat pe site-ul dedicat (link inserat ulterior catre bacalaureat.edu.ro), rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2021. Rezultatele au fost afișate atat pe pagina web menționata…

- EVALUARE NAȚIONALA 2021: Rezultatele finale au fost PUBLICATE. Notele și mediile din județul Alba EVALUARE NAȚIONALA 2021: Rezultatele finale au fost PUBLICATE. Notele și mediile din județul Alba In perioada 29-30 iunie s-au inregistrat 20.268 de contestații pentru notele de la Evaluarea Naționala,…

- Echipa SkillsLab, formata din elevele Mihaela Nechifor și Damiana Vasiliu, clasa a XI-a, profil Tehnician in activitați economice, coordonata de doamna profesor Maria Iosub, s-a calificat intre cele 17 finaliste ce vor participa la Finala naționala online JA Company of the Year 2021 ce va avea loc la…

- O echipa de studenți de la Drept din cadrul Universitații de Vest din Timișoara s-au calificat in finala Central and Eastern European Moot Court Competition, un concurs științific studențesc pentru dreptul Uniunii Europene. Competiția consta in simularea unui proces in fața Curții de Justiție a Uniunii…

- Patricia Țig, locul 64 ATP și favorita 5 in calificari, a ratat calificarea pe tabloul principal la turneul de la Roma (WTA 1000). Romanca a fost invinsa in ultimul tur al calificarilor de Christina McHale (SUA/90 WTA), scor 6-3, 2-6, 6-2, dupa doua ore si 10 minute. Pentru prezenta in calificari la…