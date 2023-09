Stiri pe aceeasi tema

- O profesoara din Romania figureaza in Top 50 profesori din lume la Global Teacher Prize 2023, competiția unde sunt premiați cei mai buni și activi dascali din lume. Premiul cel mare este de 1 milion de dolari. Ana-Maria Rusu este profesoara de Educație muzicala la Colegiul „Unirea“ și la Școala…

- Ana-Maria Rusu, profesoara de Educatie muzicala la Colegiul National „Unirea” si Scoala Gimnaziala nr. 5 „Anghel Saligny” din Focsani, a fost selectata in Top 50 Global Teacher Prize, printre cei mai buni profesori din lume, din mii de aplicatii.

- Ana-Maria Rusu, profesoara de Educatie muzicala la Colegiul National “Unirea” si Scoala Gimnaziala nr. 5 “Anghel Saligny” din Focsani, a fost selectata in Top 50 Global Teacher Prize, printre cei mai buni profesori din lume, conform site-ului Fundației Varkey, care organizeaza prestigioasa competiție…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a negat existenta unui risc de natura militara in Republica Moldova care sa vina din partea Federatiei Ruse, informeaza AGERPRES . El a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Chisinau, alaturi de premierul moldovean Dorin Recean, ca…

- „Schimb de opinii cu presedintele Poloniei, Andrzej Duda, la Bucuresti, in marja Summitului Initiativei celor Trei Mari. In calitate de parteneri strategici apropiati pe Flancul de Est, am discutat despre interesele comune de securitate si despre modalitatile de a ne spori cooperarea bilaterala prin…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va gazdui miercuri, 6 septembrie 2023, la Palatul Cotroceni, cea de-a VIII-a ediție a Summitului Inițiativei celor Trei Mari (I3M), anunța Administrația Prezidențiala intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, la evenimentul la nivel inalt vor fi prezenți reprezentanți…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost primit, vineri, la Bruxelles, de presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Ciolacu a afirmat ca se bucura sa constate ca aceasta recunoaste eforturile financiare si logistice uriase facute de Romania pentru a sprijini Ucraina si Republica Moldova. El de asemenea…

- Acordul de tranzit al gazului rusesc prin Ucraina spre Republica Moldova și Europa expira la sfirșitul anului 2024 și ar putea sa nu fie extins. O spune ambasadorul Republicii Moldova in Ucraina, Valeriu Chiveri. Potrivit diplomatului, un astfel de scenariu va afecta Republica Moldova, intrucit gazul…