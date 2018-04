Stiri pe aceeasi tema

- Imagini șocante cu un elev batut de o profesoara intr-un liceu din Dolhasca, județul Suceava. Adolescentul a fost palmuit, dupa ce ar fi tachinat, fara rezerve, dascalul aflat la catedra. Cadrul didactic, protagonist al violențelor, risca sa fie sancționat, dupa ce filmarea care a surprins violențele…

- Contactat la scurt timp de la tragedia care s-a abatut asupra familiei sale, Florin Pancovici a facut primele declarații dupa ce baiatul lui și-a pus capat zilelor. In varsta de 16 ani, Sebi a lasat in locuința un bilet de adio, dar, deocamdata, nu s-a aflat ce a scris in el. Adolescentul invața la…

- Tragedia a avut loc marți dimineața! Sebastian Pancovici, fiul fostului fotbalist din Liga 1, Florin Pancoivici, a fost gasit spanzurat chiar de tatal lui, in scara blocului in care locuia. Adolescentul care s-a sinucis in Ploiești invața la Colegiul I.L. Caragiale. Sebastian Pancovici a lasat un bilet…