Profesoară condamnată pentru că și-a bătut elevii O profesoara in varsta de 42 de ani, care profesa la o școala din Milano a fost condamnata la trei ani și douazeci de zile de inchisoare pentru ca și-a maltratat și batut elevii. Imaginile de pe camerele de supraveghere o arata pe femeie cum ciupește, palmuiește, inghiontește copiii. De altfel, aceasta a fost, inca de anul trecut, din septembrie, in urma mai multor plangeri facute de familii, suspendata din serviciu. Judecatorul de cercetari preliminare a emis o masura asiguratorie pentru rele tratamente. Și, pe 30 iunie a avut loc audierea preliminara. Pe parcursul procesului, cincisprezece copii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

