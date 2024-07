Profesoara care și-a plătit elevii să ia note mari O profesoara de la liceul „Emil Negruțiu” din Turda a devenit celebra dupa ce a gasit un mod inedit de a-și stimula elevii sa ia note mari la Bacalaureat. Ea i-a recompensat, din propriul salariu, pe cei care au luat peste 9,00 la matematica. Alexandra, o profesoara de matematica de 28 de ani, din Turda, […] The post Profesoara care și-a platit elevii sa ia note mari appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

