Stiri pe aceeasi tema

- Caz revoltator in Liceul Gheorghe Asachi din Capitala. Fiul jurnalistei Marcela Dedin a fost agresat de diriginta de clasa. Potrivit prezentatoarei de televiziune, profesoara l-a insultat si l-a zgariat. Mai mult, acest lucru s-a intamplat de fata cu colegii baiatului.

- Au aparut noi detalii in cazul idilei dintre fosta directoare a Liceului de Arte din Focsani cu elevul sau. La o zi distanta dupa ce fotografiile au aparut in spatiul public, Diana Taicutu a decis sa-si dea demisia, gestul sau fiind unul normal in astfel de situatii, doar ca gestul facut ulterior a…

- Premierul Viorica Dancila spune ca, pentru ea, “viata merge inainte” si va duce mai departe implementarea programului de guvernare. “Categoric, pentru mine viata merge inainte si duc mai departe implementarea programului de guvernare”, a spus Viorica Dancila, intr-un interviu la Romania TV, intrebata…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) condamna declaratiile Vioricai Dancila care a spus, referindu-se la modul in care a inteles afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis, ca “Nu suntem la scoala ca sa vina domnul profesor si sa ia elevii de urechi” si solicita scuze publice din partea premierului.

- Tanara a stat un pic pe ganduri si a raspuns... Rusia, scrie cugetliber.ro. Intrebarea i-a fost oferita participantei in cadrul concursului Balul Bobocilor de anul trecut. Citeste si Cetatenii britanci care vor sa mearga in Rusia, avertizati sa fie vigilenti Imaginile video nu mai au…

- O inregistrare cu Balul Bobocilor organizat la Liceul Pedagogic "Ioan Popescu" din Barlad a devenit virala pe internet. In cadrul probei de cultura generala, una dintre candidate a fost intrebata de prezentatoare "Care este capitala Angliei?". Adolescenta luata prin surprindere a stat cateva clipe pe…