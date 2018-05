Stiri pe aceeasi tema

- Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia Copilului (DGASPC) Tulcea a inceput o ancheta cu privire la o posibila idila intre un elev de 17 ani si o profesoara de la scoala speciala la care acesta invata.

- Liviu Dragnea, nervos cand aude de o eventuala condamnare. Presedintele PSD a fost intrebat de jurnalisti despre pedeapsa de 7 ani si jumatate pe care o cer procurorii DNA in cazul sau, insa a reactionat nervos. Liderul social-democratilor i-a spus unei jurnaliste din televiziune ca “asta este preocuparea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar urma sa dezbata marti ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)…

- La aceasta ora, Consiliul Județean Buzau, impreuna cu Direcția Generala pentru Asistența Sociala și Protecția Copilului aniverseaza Ziua Europei prin desfașurarea unei activitați - concurs ”Uniți prin cultura”,

- Zece femei din judetul Salaj, impreuna cu 17 copii, au fost prinse la cersit joi, in municipiul Satu Mare, fiind sesizata in acest sens Directia Generala de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului (DGASPC). Potrivit unui comunicat al Primariei Satu Mare, cele zece femei au fost sanctionate…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea intenționeaza sa depuna un proiect spre finanțare, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, in vederea restructurarii Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaționala Odobești și a dezvoltarii a șapte locuințe protejate…