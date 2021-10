Profesoara Angela Băruță, Inspector Școlar Adjunct al IȘJ Alba, a trecut la cele veșnice Profesoara Angela Baruța, Inspector Școlar Adjunct al IȘJ Alba, a trecut la cele veșnice. Aceasta a fost decorata cu Ordinul „Meritul pentru invatamant“ in grad de comandor. „Profund indurerați am aflat de trecerea neașteptata la cele veșnice a celei care a fost Prof. Angela Baruța, Inspector Școlar General Adjunct al IȘJ Alba. In aceste clipe de adanca tristete aducem omagiul și recunoștința noastra pentru OMUL si pentru DASCALUL , Angela Baruța, un model de optimism, daruire, entuziasm și implicare! Drum lin spre cer și odihna veșnica in Imparația lui Dumnezeu! Deși nu exista cuvinte care sa… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angela Baruța, Inspector Școlar Adjunct al IȘJ Alba, a trecut la cele veșnice. Profesorul decorat cu Ordinul „Meritul pentru Invatamant“ in grad de comandor Angela Baruța, Inspector Școlar Adjunct al IȘJ Alba, a trecut la cele veșnice. Profesorul decorat cu Ordinul „Meritul pentru Invatamant“ in grad…

- Parintele Mircea Gheorghe Rusu, preot al parohiei Pianu de Jos intre anii 1983 și 2018, a trecut la cele veșnice in cursul zilei de ieri, 20 octombrie 2021. Slujba de inmormantare a vrednicului de pomenire parinte Mircea Gheorghe va fi oficiata de catre Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu,…

- Un tanar din Medgidia, student al Facultatii de Geografie din cadrul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, cere daune morale de 8 milioane de euro si daune materiale de 15 milioane de euro reclamand ca universitatea a „incalcat dreptul la libertate”.

- Un student al Facultatii de Geografie din cadrul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca cere daune morale de 8 milioane de euro si daune materiale de 15 milioane de euro reclamand ca universitatea a „incalcat dreptul la libertate”.

- Daniel Stejeran este, incepand de astazi, manager al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Salaj Plus, dupa ce a promovat concursul organizat in luna iulie pentru aceasta funcție. Contractul sau de management este incheiat pe o perioada de trei ani. In varsta de 39 de ani, Daniel Stejeran a ocupat,…

- Cinci doctorițe, din Alba Iulia și Cluj-Napoca, HARȚUITE, de catre un tanar de 27 de ani. Sute de mesaje de amenințare de pe cartele diferite Cinci doctorițe, din Alba Iulia și Cluj-Napoca, HARȚUITE, de catre un tanar de 27 de ani. Sute de mesaje de amenințare de pe cartele diferite Mai mulți medici…

- Sambata, 28 august 2021: prof. univ. dr. Volker Wollmann va conferenția la Sebeș cu prilejul aniversarii Muzeului „Ioan Raica” Sambata, 28 august 2021: prof. univ. dr. Volker Wollmann va conferenția la Sebeș cu prilejul aniversarii muzeului „Ioan Raica” Distinsul profesor universitar dr. Volker Wollmann…

- Daniel Stejeran a promovat concursul desfașurat in 12 iulie 2021 pentru funcția de manager al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Salaj Plus. Contractul sau de management este incheiat pe o perioada de trei ani, cu incepere din data de 1 septembrie 2021. In varsta de 39 de ani, Daniel Stejeran…