Profesoara agresată de un elev din Sectorul 4 este într-o stare bună Profesoara care a fost agresata de un elev in timpul orei cu un cutit la un liceu din Sectorul 4 este stabila, constienta, cooperanta, au declarat miercuri surse medicale, potrivit agerpres.ro . „Pacienta este stabila, constienta, cooperanta. Are o plaga superficiala care necesita sutura. In acest moment este inca in investigatii. Nu stim daca necesita internare”, au afirmat sursele citate. Potrivit unor surse judiciare, agresorul este elev in clasa a X-a la Liceul „Ion Creanga”. La inceputul orei de japoneza, fara un motiv aparent, el a intepat-o pe profesoara in zona gatului. Baiatul, in varsta… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

