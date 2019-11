Stiri pe aceeasi tema

- Suntem intr-o campanie electorala croita dupa principiul „care pe care”, iar dezbaterile pe tema nivelului de trai și a perspectivelor economice in Romania au devenit și ele incrancenate. Avem guvern nou, unul care acuza „greaua moștenire” atunci cand incearca sa creioneze strategii pentru zilele și…

- La Universitatea „George Bacovia” din Bacau au loc, in aceste zile, Manifestarile științifice anuale, un eveniment de amploare la care și-au anunțat prezența peste 200 de personalitați ale științei din Romania. Programul complex cuprinde o Conferința internaționala, „Economy Transdisciplinarity Cognition…

- Daca te chinui sa slabești, ei bine, nu ești singur in povestea asta. Conform datelor Organizației Mondiale a Sanatații, in 2019, prevalența supragreutații la persoanele cu varsta peste 18 ani, in Romania, este de 57,7%. Așadar, numarul de persoane supraponderale a crescut in ultimii ani și mulți oameni…

- Da, membrii Uniunii Scriitorilor din Romania, Filiala Bacau, si-au adjudecat si ei o parte din „Toamna bacoviana”, manifestare cu traditie in Bacau, indiferent cum s-a numit ea de-a lungul anilor. Din aceasta toamna, sub patronajul filialei bacauane a celor care se ocupa „cu ganditul” si „cu scrisul”…

- Membrii Filialei Bacau a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați (CECCAR) au fost informați, in cadrul unui organizat in parteneriat cu Instituțiile Teritoriale de Munca și Serviciul de imigrari al Poliției, despre modul in care se face angajarea in munca și detașarea cetațenilor straini…

- Astazi, 9 octombrie 2019, a avut loc o vizita de lucru in județul_Bacau condusa de Excelența Sa Marco Giungi, Ambasadorul_Italiei la București Italia ocupa locul cinci in topul investitorilor straini din Romania. In județul Bacau activeaza 324 de firme cu un capital total investit de circa 11 milioane…

- Uniunea Ziariștilor Profesioniști a sarbatorit implinirea a 100 de ani de la crearea ei. Filiala din Bacau a Uniunii a fost reprezentata la acest eveniment. Filiala „Marius Mircu” din Bacau a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania (UZPR) a fost reprezentata la manifestarile prin care a fost sarbatorit…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Maior Constantin Ene” al Județului Bacau (ISUJ) a sarbatorit, vineri, 13 septembrie, Ziua Pompierilor din Romania. La sediul Inspectoratului a avut loc un ceremonial la care au fost prezenți prefectul Valentin Ivancea, Teodor Iulian Gheorghe, director general…