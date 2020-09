Stiri pe aceeasi tema

- Suntem intr-un moment de transmitere comunitara intensa a Covid-19, a declarat Alexandru Rafila, și pot aparea probleme foarte serioase daca numarul celor din terapie intensiva continua sa creasca. Rafila nu exclude sa se ajunga la 2.000 de imbolnaviri pe zi. Rafila a declarat, miercuri, la Digi24,…

- Situația este alarmanta in Capitala pentru ca spitalele destinate pacienților cu Covid-19 sunt pline. Conform Digi24 , spitalele Covid din București sunt pline, iar la Terapie Intensiva nu mai sunt locuri. In țara, in prezent sunt peste 13.000 de paturi in secțiile care trateaza persoane infectate cu…

- Dr. Alexandru Rafila crede ca Romania a intrat in valul 2 al pandemiei: “Suntem intr-un moment de transmitere comunitara intensa. Romania se afla in valul doi al pandemiei de coronavirus, crede profesorul Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al Organizației Mondiale a Sanatații. El spune ca…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, spune ca, in prezent, in Romania exista o transmitere comunitara intensa. Nu este exclus ca in aceasta saptamana sa ajungem la 2.000 de cazuri de COVID-19 pe zi. Alexandru Rafila a declarat, astazi, ca a fost ingrijorat de cifrele vazute la raportarea…

- „Toate țarile din UE se afla pe un trend crescator. Multe dintre statele membre, in perioada verii, au inregistrat puține imbolnaviri și, practic, acolo discutam foarte clar de un al doilea val. Noi suntem, practic, in aceeași situație, cu diferența ca, spre deosebire de ceea ce s-a intamplat in multe…

- Alexandru Rafila a declarat, miercuri, la Digi 24, ca a fost ingrijorat de cifrele vazute la raportarea testelor facute duminica. "Sunt ingrijorat de cifrele pe care le-am vazut la raportarea testelor efectuate duminica, cand pe de o parte am avut un record pentru o zi de duminica, peste 1.200…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, a declarat, miercuri, ca Romania se confrunta cu o transmitere comunitara intensa a noului coronavirus și ca nu este exclus ca in aceasta saptamana sa se inregistreze 2.000 de cazuri de imbolnaviri zilnice. ”Toate țarile…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a vorbit, joi, la Realitatea Plus, despre numarul mare de cazuri de coronavirus cu care se confrunta țara noastra in ultima perioada.In ciuda trendului crescator și al stabilirii de noi nedorite recorduri de infectari, Alexandru Rafila…