Prof. univ. dr. Simona Ianoşi: Psoriazisul poate afecta inima, articulaţiile şi vasele de sânge Desi nu este transmisibil, jumatate din pacientii cu psoriazis considera ca boala de care sufera este o „rusine sociala”. Conform Societații Romane de Dermatologie (SRD), 62% dintre pacienti se confrunta cu probleme financiare din cauza bolii. 50% dintre pacienti relateaza o calitate a vietii scazuta din cauza discriminarii la locul de munca, iar 60% dintre pacienti sufera de episoade depresive. Statisticile arata ca psoriazisul afecteaza 125.000.000 de oameni la nivel mondial. Estimarea prevalenței psoriazisului și psoriazisului artropatic la nivelul populației adulte de peste 18 ani din Romania… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

