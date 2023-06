Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 8 iunie, de la ora 10.00, reprezentanti ai societatii medicale din intreaga tara au vorbit la Iasi despre problema ficatului gras non-alcoolic, intr-o conferinta care a analizat cum poate fi acesta prevenit, desfasurata cu ocazia „Zilei internationale de lupta impotriva steatozei hepatice". La…

- CITESTE SI Prima baza de tratament de stat din Bucuresti cu balneologie - din 3 iulie, la Centrul Floare Rosie Sectorul 6 13:28 1 Peste 1.300 de sindicalisti Sanitas angajati in spitalele din judet au intrat in greva japoneza 13:29 0 Un muncitor a murit dupa ce a cazut in cap de pe un pod la care lucra…

- Compania low-cost maghiara a anulat in urma cu cateva zile zborurile pe care le programase sa fie operate in sezonul de iarna 2023/2024 pe 12 rute aeriene spre și dinspre Romania, scrie site-ul de specialitate boardingpass.ro . Conform datelor din sistemul de rezervari, Wizz Air nu va mai zbura de…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat marti ca, incepand cu anul 2027, spitalele regionale trebuie sa devina operationale. Potrivit ministrului, la Iasi proiectul a fost finalizat si din toamna va incepe constructia efectiva a Spitalului Regional. De asemenea, sustine ministrul, la jumatatea…

- Sub denumirea de “Leadership pentru administrațiile locale din Romania”, weekendul acesta a avut loc in Municipiul Oradea, ediția cu numarul 23 a Academiei Europene pentru tineri lideri politici. Am reprezentat județul Bacau impreuna cu o delegație formata din 8 tineri din cadrul organizațiilor: TNL…

- Dr. Georgiana-Mihaela Monac este medic gastroentorolog la Spitalul Targu Neamț de la inceputul acestui an. Absolventa a Universitații de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, Facultatea de Medicina și cu rezidențiat la Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie din Iași, dr. Georgiana Monac…

- Alina Marcu, Iasi: Mama mea are 59 de ani, este o gurmanda si, evident, supraponderala. Locuieste la tara, mananca din ce are in curte, dar gateste destul de gras, dupa gustul meu, si observatiile medicului de familie, atunci cand ii citeste analizele la sange. In ultimul timp se plange ca nu se simte…

- Gabriel Custurea si a completat studiile superioare la Facultatea de Istorie Filosofie a Universitatii din Bucuresti, unde a fost student din anul 1973 pana in 1978 In perioada 1993 1999, a efectuat pregatirea doctorala, sub coordonarea prof. univ. dr. Dan Gh. Teodor, la Institutul de Arheologie al…